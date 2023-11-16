Представитель Минздрава РТ рассказал о выстроенной системе медпомощи бойцам СВО

В рамках пресс-конференции «Забота о своих» заместитель министра здравоохранения РТ, начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков сообщил, какие виды помощи оказываются участникам и ветеранам СВО, а также членам их семей. Он отметил, что такая работа у их ведомства находится в приоритете.

Жаворонков рассказал, что в ведении Минздрава Татарстана находятся военнослужащие, которые уже не являются участниками СВО, – это ветераны и те, у кого закончился контракт. Тем же, кто в настоящее время находится на службе, медицинскую помощь оказывают больницы и госпиталя, которые принадлежат Министерству обороны РФ.

Кстати, в Казани как раз не так давно открыли такой новый госпиталь.

«В госпиталь на лечение прибывают действующие участники СВО, плюс к этому рядом расположена РКБ, которая оказывает максимальную поддержку, в том числе и по стационарному лечению этой категории пациентов», –То есть если возникла угрожающая жизни ситуация и необходима экстренная и неотложная помощь, то ее военнослужащему окажут в ближайшей ЦРБ. Если нужна будет более квалифицированная помощь, его перевезут в республиканский центр. А если угрожающее состояние удастся купировать, но в обозримом будущем необходимо будет продолжить лечение, то данные о больном передадут в военный госпиталь. Плановые же операции действующим участникам СВО будут проводить в военном госпитале. Они в свою очередь, если им потребуется поддержка и помощь, обратятся в гражданские больницы», – очертил возможную помощь Жаворонков.

Те, кто уже не является действующими военнослужащими, могут получать помощь по месту жительства и в республиканских центрах, где оказывают высокотехнологичную помощь.

«У нас на территории Татарстана работают два госпиталя ветеранов войн – в Казани и Набережных Челнах. Они являются медицинскими учреждениями, которые концентрируют информацию о появлении у нас гражданина, который больше не является военнослужащим, они оказывают плановую помощь. Если мы понимаем, что ресурсов госпиталей не хватает, то госпиталь ветеранов войн связывается в РКБ, МКДЦ, БСМП и другими высокотехнологичными центрами, чтобы помощь оказали там», – пояснил замминистра.

Однако это совсем не значит, что мужчине из района обязательно ехать в столицу Татарстана или Автоград, чтобы получить помощь терапевта. Амбулаторную помощь оказывают во всех центральных районных больницах.

Жаворонков рассказал, что тем, кто больше не является военным, чаще всего требуется помощь с последствиями ранений – с костно-мышечной системой, с проблемами органов пищеварения и дыхания. Именно на них специализируются эти госпитали. Там идет мощная реабилитация здоровья вернувшихся домой. Во время реабилитации над одним пациентом могут одновременно работать пять-семь специалистов.

Замминистра напомнил, что в республике не так давно открылся целый Центр медицинской реабилитации при седьмой городской больнице Казани. А вообще сегодня республика – один из самых передовых регионов по медицинской реабилитации.

Стоит отметить, что в Татарстане по программе «Забота о своих» в пилотном режиме запустили одноименный сайт и чат-бот в Телеграме. Здесь собрали и упорядочили все меры федеральной, республиканской и муниципальной поддержки бойцов СВО и их семей. Аналогов платформы в настоящее время нет ни в одном регионе страны.