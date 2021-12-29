Представители СИБУРа вошли в советы директоров Казаньоргсинтеза и Нижнекамскнефтехима

После объединения ТАИФа с СИБУРом акционеры «Казаньоргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима» досрочно избрали новый состав совета директоров, согласно официальным сообщениям компаний.

В результате, генеральный директор СИБУРа Михаил Карисалов стал председателем совета директоров «Нижнекамскнефтехима». В состав совета также вошли генеральный директор ТАИФа Руслан Шигабутдинов, заместитель генерального директора ТАИФа по экономике и финансам Сергей Гринько, генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Айрат Сафин. Более того, в совет вошел нзаместитель премьер-министра Татарстана – министр промышленности и торговли республики Альберт Каримов и другие.

В совет директоров «Казаньоргсинтеза» тоже вошли представители от СИБУРа, а также гендиректор «Казаньоргсинтеза» Фарид Минигулов, Руслан Шигабутдинов, министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов и другие.

Ранее корреспондент «КВ» посетила самую крупную промплощадкой СИБУРа и попыталась рассмотреть перспективу за рамками пресс-тура.