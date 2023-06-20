Представители Татарстана подписали 25 соглашений на полях ПМЭФ

Власти Татарстана на полях Петербургского международного экономического форума подписали 25 соглашений. Как сообщила сегодня руководитель республиканского Агентства инвестиционного Талия Минуллина, в этом году республика выбрала концепцию «Татарстан: будущее уже сегодня».

«Мы представили блоки инфраструктуры для развития технологий: «Иннополис – IT-парк» в части логистики «Татарстан – как логистический хаб»: дорожная инфраструктура, интеллектуальные транспортные систему, беспилотные мобильный комплексы, электронная торговля, банковский продукты, город электронной коммерции, по экологической повестке и по человеческому капиталу… Всего от имени Республики Татарстан было подписано 25 соглашений. Из них 11 - при присутствии Раиса Республики», – сообщила она на брифинге по итогам участия делегации Татарстана в Петербургском международном экономическом форуме.

Со слов Минуллиной, Татарстан представляла делегация из 100 человек. В основном – это представители бизнеса. Выставочная экспозиция республики на ПМЭФ составила 113 кв. метров.