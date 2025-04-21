Премьер-министр Малайзии посетит KazanForum в Казани

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим примет участие в XVI Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum». Об этом сообщил представитель МИД России Константин Колпаков на пресс-конференции в ТАСС.

Форум соберет представителей 87 стран, включая высокопоставленных гостей. Среди них – председатель Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, член королевской семьи Катара Али Аль Тани, министры Пакистана, Ливии и ОАЭ, а также послы более 20 государств.

Колпаков подчеркнул, что форум укрепляет стратегическое партнерство России с исламским миром. В программе – обсуждение 80-летия Победы и ООН, а также впервые запланирована сессия по кибербезопасности.