Пресс-секретарь ректора КФУ о его задержании: «Вчера вечером он был на «Студенте года»»

Пресс-секретарь ректора КФУ Лейсан Закирова порекомендовала дождаться официальной информации о задержании Ильшата Гафурова и рассказала «Казанским ведомостям», что вчера ректор вуза до десяти вечера находился на мероприятии «Студент года».

«Вчера было все нормально. На мероприятии Ильшат Рафкатович был, я его личный пресс-секретарь, и ни на шаг от него не отходила. Мы вчера закончили только в восемь часов вечера, потом он встречался с гостями до позднего вечера», — рассказала журналисту «КВ» пресс-секретарь Гафурова.

Она также добавила, что сейчас вуз работает в прежнем режиме, проходят рабочие совещания и мероприятия. По словам Закировой, речи о смене ректора не идет и более того такие предположения «просто смехотворны».

Ранее стало известно о задержании ректора КФУ Ильшата Гафурова. Причины задержания пока не раскрываются.