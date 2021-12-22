 Пресс-секретарь ректора КФУ о его задержании: «Вчера вечером он был на «Студенте года»»
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Пресс-секретарь ректора КФУ о его задержании: «Вчера вечером он был на «Студенте года»»

Официальной информации о задержании Гафурова в вуз не поступало.

Город
22 декабря 2021  10:49
Автор:
Ольга Полякова

Пресс-секретарь ректора КФУ Лейсан Закирова порекомендовала дождаться официальной информации о задержании Ильшата Гафурова и рассказала «Казанским ведомостям», что вчера ректор вуза до десяти вечера находился на мероприятии «Студент года».

«Вчера было все нормально. На мероприятии Ильшат Рафкатович был, я его личный пресс-секретарь, и ни на шаг от него не отходила. Мы вчера закончили только в восемь часов вечера, потом он встречался с гостями до позднего вечера», — рассказала журналисту «КВ» пресс-секретарь Гафурова.

Она также добавила, что сейчас вуз работает в прежнем режиме, проходят рабочие совещания и мероприятия. По словам Закировой, речи о смене ректора не идет и более того такие предположения «просто смехотворны».

Ранее стало известно о задержании ректора КФУ Ильшата Гафурова. Причины задержания пока не раскрываются.

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