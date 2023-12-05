Преступность переходит в онлайн

Криминальные итоги года подвели на «деловом понедельнике» в Казанской мэрии. Общую обстановку с преступностью доложил заместитель начальника УМВД России по Казани Ильнур Хаялиев.

По его словам, она достаточно стабильная. С теми, кто честно жить не хочет и нарушает закон, ведется вполне зримый бой, что выражается в приведенных Хаялиевым цифрах. Например, что касается таких видов преступлений, как изнасилование, разбой и нанесение тяжких телесных повреждений, то здесь нашим правоохранителям удалось достичь 100-процентной раскрываемости.

А всего, по данным докладчика, с начала года в Казани зарегистрировано более 20 тысяч преступлений.

Установлены виновные в совершении порядка 7,5 тысячи из них. Причем каждое третье из раскрытых преступлений относится к тяжкой категории.

О работе полиции говорит и то, что стабильно снижается количество преступлений против личности. Конечно, косвенно на это влияет практически полная раскрываемость!

Неоценимую помощь полиции оказывает система видеонаблюдения. Она на данный момент охватила порядка 50% жилого сектора, а также парков и скверов. Это около 42 тысяч камер. К примеру, записи с этих камер помогли выявить 760 административных правонарушений, оперативно раскрыть серию краж на более чем 15 млн рублей.

Иностранные граждане у нас в городе еще совершают преступления, но все меньше: за этот год зафиксировано 271 такое преступление. А за весь прошлый - 362. Уровень преступности среди иностранцев в этом году составил 3,7%. При этом в Казани не зафиксировано ни одного случая экстремизма.

Но несмотря на это, замначальника казанской полиции рассказал, что было пресечено более 8,5 тысячи нарушений миграционного законодательства, вынесено 106 решений о сокращении срока пребывания, направлено 912 представлений о запрете на въезд. Суды вынесли 1,6 тысячи решений о выдворении иностранцев за пределы страны.

А вот с подростковой преступностью все совсем не так радужно. Уровень ее растет. Это связано с ростом числа дополнительных эпизодов совершенных преступлений, выявленных в ходе расследования уголовных дел. Например, в суд направлено уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних, по которым доказан 21 эпизод преступной деятельности. «Структура преступности несовершеннолетних практически не претерпела изменений. Большую часть составляют преступления против собственности, а количество злодеяний против личности не превышает 7%.

Отмечено снижение числа совершенных наркопреступлений среди несовершеннолетних», - поделился информацией Хаялиев.

Криминал постепенно уходит в интернет. За отчетный период в городе было зарегистрировано более 9,5 тысячи киберпреступлений, или 47% от общего количества. Из них 1,6 тысячи краж с банковских карт и электронных счетов.

Но и такие преступления успешно раскрываются. Хаялиев привел конкретный пример: недавно был задержан мужчина, которого подозревают в мошенничествах, совершенных путем размещения объявлений в интернете о якобы покупке или продаже техники. В Казани, по версии следствия, он обманул около 100 человек. Затем скрывался за границей, сменив личные данные. Однако недавно подозреваемого все-таки задержали в Санкт-Петербурге и этапировали к нам.

«Если говорить о нашем городе как о городе-магните, то безопасность выступает ключевым фактором его привлекательности. Мы и наши жители благодарим правоохранительные органы за их эффективную работу. Цифры говорят сами за себя: количество разбоев снизилось на 36%, почти на 30% стало меньше грабежей и на 20% меньше совершено краж. Свою роль в снижении преступности и раскрытии преступлений играют видеокамеры, которыми мы оснащаем общественные пространства», - прокомментировал доклад полицейского начальника глава исполкома Казани Рустем Гафаров.