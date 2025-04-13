Превышение скорости стало главной причиной аварий в Казани

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Город
13 апреля 2025  14:11

За первые 100 дней 2025 года в Казани произошло 292 ДТП, в которых погибли 7 человек и пострадали 371.

По данным ГИБДД, основной причиной аварий стало несоответствие скорости дорожным условиям. Этот фактор привел к 59 ДТП:

  • 1 погибший

  • 93 пострадавших

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество таких аварий увеличилось на 51% (с 39 случаев), а число пострадавших выросло более чем вдвое.

Госавтоинспекция обращает особое внимание водителей на необходимость выбора безопасной скорости.

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