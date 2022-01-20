Президент Республики Татарстан поздравил Минтимера Шаймиева с юбилеем

Президент Республики Татарстан поздравил Минтимера Шаймиева с 85-летием. Об этом сообщает пресс-служба Рустама Минниханова.

«Вся Ваша яркая, насыщенная героическими свершениями жизнь является образцом самоотверженного труда и беззаветного служения Отечеству. <...> Сердечно поздравляю Вас, уважаемый Минтимер Шарипович, с юбилеем и желаю Вам крепкого здоровья, а также долгих, активных и творческих лет жизни!», — сказал Рустам Минниханов.

Президент отметил, что благодаря инициативе Шаймиева в республике были реализованы уникальные проекты по созданию Болгарской исламской академии и воссозданию собора Казанской иконы Божией Матери.

«Это яркие символы восстановления духовности и исторической справедливости в масштабе всей России. Уникальна создаваемая Вами система полилингвальных общеобразовательных комплексов „Адымнар — путь к знаниям и согласию“», — добавляет Рустам Нургалиевич.

Напомним, Минтимер Шаймиев был первым Президентом Республики Татарстан. А в 2017 году указом Путина ему было присвоено звание Героя Труда Российской Федерации с формулировкой «за особые трудовые заслуги перед государством и народом».