Президент РФ поручил доработать закон о QR-кодах до 30 января

Президент РФ Владимир Путин поручил доработать закон о QR-кодах за две недели. При этом необходимо соблюдать права граждан. Эта информация опубликована в перечне поручений президента РФ Владимира Путина.

Правительство в законопроекте должно обеспечить «неукоснительное соблюдение прав граждан и учет всех возможных жизненных ситуаций при реализации соответствующего федерального закона».

При этом в доработке необходимо учесть доступность получения ковид-сертификатов, которые подтверждают проведение прививки или наличие медицинских противопоказаний, либо же подтверждение о том, что гражданин перенес коронавирус.