Президент России: Нет никакой необходимости во второй волне мобилизации

Среди них оказалось много хороших специалистов, подчеркнул Президент. Уже 14 из них стали Героями России. Ежедневно по всей стране 1,5 тысячи граждан заключают договоры на службу по контракту. По данным на 13 декабря, набрано 486 тысяч человек на службу по контракту. По словам Президента, нет надобности во второй волне мобилизации.