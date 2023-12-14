Президент России: Нет никакой необходимости во второй волне мобилизации

Сегодня, во время прямой линии с Президентом России глава государства отметил: в рамках частичной мобилизации было призвано 300 тысяч человек.

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Россия/Мир
14 декабря 2023  12:45
Автор:
Наталья Миннуллина

Среди них оказалось много хороших специалистов, подчеркнул Президент. Уже 14 из них стали Героями России. Ежедневно по всей стране 1,5 тысячи граждан заключают договоры на службу по контракту. По данным на 13 декабря, набрано 486 тысяч человек на службу по контракту. По словам Президента, нет надобности во второй волне мобилизации.

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