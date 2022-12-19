 Президент России подписал указ о проведении турнира «Игры будущего» в Казани
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Президент России подписал указ о проведении турнира «Игры будущего» в Казани

Оргкомитет за месяц должен разработать и утвердить план мероприятий по подготовке соревнований.

Республика
19 декабря 2022  18:25
Автор:
Роза Габитова

В 2024 году в Казани пройдет международный мультиспортивный турнир «Игры будущего». Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.

Правительство должно образовать организационный комитет по подготовке и проведению турнира. В свою очередь, оргкомитету в течение месяца поручено разработать и утвердить план основных мероприятий по подготовке соревнований.

Также правительство при участии властей Татарстана должны разработать меры, которые направлены на подготовку и проведение турнира и обеспечить их реализацию.

Продвижением турнира займется МИД России. 

Средства на проведение соревнование выделят из федерального бюджета и иных источников. Также в документе отмечается, что финансирование расходов на эти цели за счет бюджетных ассигнований бюджета РТ.

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