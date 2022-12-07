Президент РТ и врио главы ДНР открыли Татарстанский машиностроительный форум

Сегодня на площадке «Казань Экспо» Президент Татарстана Рустам Минниханов и врио главы Донецкой народной республики открыли Татарстанский машиностроительный форум.

По словам Минниханова, сейчас в республике машиностроение представлено производством легковых и грузовых автомобилей, спецтехники, авиа- и вертолетостроением, судостроением. Объем отгруженной машиностроительной продукции достиг 800 млрд рублей.

«При развитии машиностроительной отрасли важно делать акцент на локализации производства и находить новых отечественных поставщиков компонентов. Это позволит достичь целей технологического суверенитета для всей страны», - подчеркнул Президент.

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин, в свою очередь, отметил важность развития деловых связей между регионами России в сфере машиностроения.

«Донбасс пока еще находится в сложных условиях, но мы понимаем, что его потенциал будет полезен в целом для развития нашей Родины. Бытует мнение, что Донбасс — это только про уголь и металлургию. Но на самом деле, и машиностроительное направление всегда было одним из приоритетных», - заключил Пушилин.

После окончания официального открытия главы регионов осмотрели выставочную экспозицию форума.

Напомним, мероприятие проходит с 7 по 9 декабря в международном выставочном центре «Казань Экспо». Форум является площадкой для расширения делового сотрудничества между отраслевыми предприятиями, продвижения современных технологий и оборудования, а также обмена идеями, получения актуальной информации по ключевым темам отрасли, деловых встреч промышленного и бизнес-сообщества.

Для посещения форума обязательна регистрация на сайте.