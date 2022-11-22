 Президент РТ по просьбе подписчиков поздравил с юбилеем учителя из Актюбинска
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Президент РТ по просьбе подписчиков поздравил с юбилеем учителя из Актюбинска

Пост об этом он выложил в свой Telegram-канал.

Республика
22 ноября 2022  17:12
Автор:
Карина Кострулева

Президент РТ Рустам Минниханов по просьбе подписчиков своего Telegram-канала поздравил учителя физкультуры из Актюбинска. Пост с поздравлением он выложил в свой канал.

«Подписчики просят поздравить учителя Соколова из Актюбинска. С юбилеем! Туган көнегез белән, Владимир Антонович!», — написал Минниханов, прикрепив в свой канал скриншот «заметок» со словами поздравления.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Президент РТ поздравил Гелюсю Закирову, ставшую «Библиотекарем года — 2022». Гелюся Закирова победила в номинации «Лучший тифлобиблиотекарь».

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