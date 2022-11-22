Президент РТ по просьбе подписчиков поздравил с юбилеем учителя из Актюбинска

Президент РТ Рустам Минниханов по просьбе подписчиков своего Telegram-канала поздравил учителя физкультуры из Актюбинска. Пост с поздравлением он выложил в свой канал.

«Подписчики просят поздравить учителя Соколова из Актюбинска. С юбилеем! Туган көнегез белән, Владимир Антонович!», — написал Минниханов, прикрепив в свой канал скриншот «заметок» со словами поздравления.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Президент РТ поздравил Гелюсю Закирову, ставшую «Библиотекарем года — 2022». Гелюся Закирова победила в номинации «Лучший тифлобиблиотекарь».