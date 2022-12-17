Президент РТ поделился фото прогулки с алабаем Акдусом

Президент РТ Рустам Минниханов поделился фотографией прогулки со своим алабаем Акдусом. Он выложил пост в Telegram-канал и подчеркнул, что давно не делился с подписчиками подобными фотографиями.

«Давно не выкладывал фото Акдуса. Редко удается погулять вместе — работы много», — отметил Минниханов в посте.

Отметим, что еще щенком Минниханову подарил Акдуса экс-президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице РТ за полгода более 100 щенков приюта «Зооцентр» обрели новых хозяев. Сейчас в собачьем детсаде содержатся 104 малыша и четыре собаки, которые находятся со своими детьми.