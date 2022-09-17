Президент РТ поручил главам районов создать все условия для аграриев на сельхозярмарках

Президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства поручил главам районов создать все условия для аграриев на сельхозярмарках.

«Мы видим, что ярмарки востребованы. Они будут проходить еженедельно до 24 декабря. Обращаюсь к районам, организующим ярмарки, а также к руководителям городов и райцентров — к сельчанам, которые приехали с продукцией, должно быть очень внимательное отношение», — сказал Президент.

Напомним, сельхозярмарки в Татарстане открылись с 10 сентября. В столице региона ярмарки будут работать в каждом районе с 6 утра до 12 часов на 15 площадках. Так, казанцы смогут приобрести продукцию по адресам л. Дементьева, 7; ул. Ленинградская, 27. С подробным списком площадок можно ознакомиться на сайте мэрии столицы РТ.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что самозанятые из Татарстана в этом году заработали на ярмарках более 16 млн рублей. Например, только в День города Казани и День республики самозанятые заработали свыше 4 млн рублей. Отмечается, что тогда у стен Казанского Кремля развернулся самый длинный в России торговый прилавок для самозанятых протяженностью почти 250 метров.