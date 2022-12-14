Президент РТ поручил министерствам и ведомствам ускорить инвестиционный цикл

Президент РТ Рустам Минниханов поручил ускорить инвестиционный цикл в регионе. Он раскритиковал то, что некоторые документы находятся на согласовании по три месяца. Об этом Минниханов заявил на заседании Кабмина РТ.

Руководитель АИРа Талия Минуллина заявила о необходимости взаимодействия инвесторов и органов власти по согласованию инвестпроектов. За пример она взяла то, что протокол инвестиционного совета РТ от 27 сентября вышел только 3 декабря.

Президент региона поручил министерствам и ведомствам ускорить инвестиционный цикл, чтобы инвесторы могли быстрее перейти к реализации проектов.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Доме Правительства РТ прошло заседание Инвестиционного совета, где обсудили несколько проектов, большинство из которых в сфере туризма.