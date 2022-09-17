Президент Татарстана и глава Якутии посетили праздник «День коня» в Арском районе РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Якутии Айсен Николаев посетили праздник «День коня», который прошел в Арском РТ. На празднике они осмотрели выставку с технологиями, которая используется в коневодстве, конкурс на самую красивую повозку, площадку для борьбы на конях и скачки.

«Нам ещё далеко до Якутии в плане коневодства, однако у нас уже есть своя порода. Конь — не просто животное. Это важный атрибут татарского народа. Невозможно представить без лошадей наших предков», — сказал Президент республики.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что правительство утвердило календарь праздников на следующий год. По новогодним праздникам – 1 и 8 января в 2023 году выпадают на воскресенье. Это нерабочие праздничные дни, поэтому их решено перенести на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая. Так, новогодние каникулы начнутся 31 декабря 2022 года и продлятся до 8 января 2023 года.