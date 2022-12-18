Президент Татарстана поручил организовать елки для детей мобилизованных на высоком уровне

Президент Татарстана Рустама Минниханов поручил организовать новогодние елки для детей мобилизованных на самом высоком уровне. Об этом он напомнил во время совещания в Доме Правительства.

Новогодние представления для учащихся 1-4 классов пройдет 22-24 декабря на территории Казанского Кремля, а для 5–11 классов — 25 декабря в ледовом дворце «Татнефть Арена».

Организацие мероприятий занимаются Минкульт и Минмолодежи республики. Миндортранс, УГИБДД и главы районов должна обеспечить безопасную перевозку детей.

Также Президент поручил организовать круглосуточное дежурство в период новогодних праздников.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в казанком ЖК Салават Купере впервые состоится открытие новогодней елки.