 Президент Татарстана поручил организовать елки для детей мобилизованных на высоком уровне
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Президент Татарстана поручил организовать елки для детей мобилизованных на высоком уровне

Организаций мероприятий занимаются Минкульт и Минмолодежи республики.

Республика
18 декабря 2022  11:40
Автор:
Роза Габитова

Президент Татарстана Рустама Минниханов поручил организовать новогодние елки для детей мобилизованных на самом высоком уровне. Об этом он напомнил во время совещания в Доме Правительства.

Новогодние представления для учащихся 1-4 классов пройдет 22-24 декабря на территории Казанского Кремля, а для 5–11 классов — 25 декабря в ледовом дворце «Татнефть Арена». 

Организацие мероприятий занимаются Минкульт и Минмолодежи республики. Миндортранс, УГИБДД и главы районов должна обеспечить безопасную перевозку детей.

Также Президент поручил организовать круглосуточное дежурство в период новогодних праздников.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в казанком ЖК Салават Купере впервые состоится открытие новогодней елки.

 

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