Президент Татарстана посетил РНИМУ и пригласил студентов на практику

Президент Татарстана Рустам Минниханов побывал в Российском национальном исследовательском медицинском университет имени Пирогова в Москве, где пообщался со студентами из Татарстана.

В вузе Минниханову показали отдел молекулярных технологий, занимающийся выделением клетов для лечения аутоиммунных заболеваний. Также он увидел отдел регенерационной медицины и мультипрофильный аккредитационно-симуляционный центр.

Во время встречи глава республики рассказал о татарстанских медицинских учреждениях, в которых созданы условия для работы молодых специалистов.

В своем Telegram-канале Минниханов отметил, что в будущем студенты смогут проходить практику в медицинских учреждениях Татарстана.