 Президент Татарстана посетил РНИМУ и пригласил студентов на практику
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Президент Татарстана посетил РНИМУ и пригласил студентов на практику

Президент осмотрел отдел молекулярных технологий и регенерационной медицины.

Республика
14 декабря 2022  19:04
Автор:
Роза Габитова

Президент Татарстана Рустам Минниханов побывал в Российском национальном исследовательском медицинском университет имени Пирогова в Москве, где пообщался со студентами из Татарстана. 

В вузе Минниханову показали отдел молекулярных технологий, занимающийся выделением клетов для лечения аутоиммунных заболеваний. Также он увидел отдел регенерационной медицины и мультипрофильный аккредитационно-симуляционный центр.

Во время встречи глава республики рассказал о татарстанских медицинских учреждениях, в которых созданы условия для работы молодых специалистов. 

В своем Telegram-канале Минниханов отметил, что в будущем студенты смогут проходить практику в медицинских учреждениях Татарстана.

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