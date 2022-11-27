Президент Татарстана поздравил жительниц республики с Днем матери

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жительниц республики с Днем матери. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

Президент сообщил, что за сегодняшнее утро в республике родилось 55 малышей

«Поздравляю наших мам! Символично, что этот счастливый день пришелся на День матери!», — добавил он.

Пусть все дети будут здоровы и счастливы. После обеда ждем еще пополнения рядов татарстанцев, заключил Минниханов.

Напомним, общефедеральный День матери учреждён в соответствии с Указом президента России Бориса Ельцина от 30 января 1998 года № 120. Праздник отмечается в последнее воскресенье ноября.