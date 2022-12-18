 Президент Татарстана прибыл в Катар на государственный праздник
news_header_top_970_100

Президент Татарстана прибыл в Катар на государственный праздник

Минниханов провел встречу с министром культуры шейхом Абдеррахманом Аль Тани.

Республика
18 декабря 2022  17:28
Автор:
Роза Габитова

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Катар на празднование национального Дня Катара. Он был приглашен на мероприятие в качестве почетного гостя. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики. 

В аэропорту Минниханов встретили российский посол Дмитрий Догадкин и государственный министр Шейх Фахад бин Файсал Аль Тани.

Во время рабочего визита Президент Татарстана провел встречу с министром культуры шейхом Абдеррахманом Аль Тани, а также посетил фестиваль катарской культуры.

Ранее «КВ» сообщали, что Татарстан способствует развитию сотрудничества России и исламского мира.

 

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Интерактивную программу на площади Азатлык в Челнах перенесли из-за непогоды
Президент Татарстана прибыл в Катар на государственный праздник
Водителей Казани предупредили о сильной гололедице
В Казани троллейбусы изменили схему движения из-за погодных условий
Трех артистов Мензелинского театра призвали в армию
В Казани осудят администратора магазина, из-за которой рабочий лишился руки
В Татарстане начали готовить спецтехнику к полевых работам 2023 года
В начале недели в Татарстане ожидается мокрый снег и ветер до 20 м/с