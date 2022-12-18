Президент Татарстана прибыл в Катар на государственный праздник

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Катар на празднование национального Дня Катара. Он был приглашен на мероприятие в качестве почетного гостя. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

В аэропорту Минниханов встретили российский посол Дмитрий Догадкин и государственный министр Шейх Фахад бин Файсал Аль Тани.

Во время рабочего визита Президент Татарстана провел встречу с министром культуры шейхом Абдеррахманом Аль Тани, а также посетил фестиваль катарской культуры.

Ранее «КВ» сообщали, что Татарстан способствует развитию сотрудничества России и исламского мира.