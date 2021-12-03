Президент Татарстана собрал штаб, контролирующий строительство объектов в нацпроектах

Президент Татарстана Рустам Минниханов создал координационный штаб, контролирующий строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, которые входят в состав национальных проектов и госпрограмм. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы республики.

Штаб будет рассматривать проблемы, которые возникают на этапах строительства, продление сроков сдачи объектов и оказывать воздействие.

Заседания будут проводиться каждый квартал на совещании по вопросам строительных работ. Председателем штаба стал сам Минниханов, заместителем — премьер-министр республики Алексей Песошин, а ответственным секретарем — первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин. Также в состав управляющий орган вошли главы министерств и ведомств РТ.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане появились новые земельные участки для жилищного строительства.