Президент Узбекистана рассказал, как Минниханов удивился местной продукции

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Россия/Мир
9 мая 2024  11:49
Автор:
Эндже Гарафиева

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с президентом России Владимиром Путиным. Узбекистанский лидер рассказал ему о том, как встретил делегацию из Татарстана в апреле. Оказалось, Рустам Минниханов был крайне удивлен агропромышленным достижениям Узбекистана.

По словам Мирзиёева, Раис Татарстана «был шокирован»: он удивился, когда ему показали лук, чеснок, урюк и капусту. 

«Почему мы покупаем за границей, а здесь дешево и экологически чисто, а самое главное, цена нормальная?» – удивился Минниханов.

Владимир Путин в свою очередь подчеркнул, что Россия увеличит закупку фруктов и овощей из Узбекистана.

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Президент Узбекистана рассказал, как Минниханов удивился местной продукции
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