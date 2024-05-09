Президент Узбекистана рассказал, как Минниханов удивился местной продукции

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с президентом России Владимиром Путиным. Узбекистанский лидер рассказал ему о том, как встретил делегацию из Татарстана в апреле. Оказалось, Рустам Минниханов был крайне удивлен агропромышленным достижениям Узбекистана.

По словам Мирзиёева, Раис Татарстана «был шокирован»: он удивился, когда ему показали лук, чеснок, урюк и капусту.

«Почему мы покупаем за границей, а здесь дешево и экологически чисто, а самое главное, цена нормальная?» – удивился Минниханов.

Владимир Путин в свою очередь подчеркнул, что Россия увеличит закупку фруктов и овощей из Узбекистана.