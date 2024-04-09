Президенты России и Китая встретятся в Казани

В ходе последних переговоров между Министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым и его китайским коллегой Ваном И, был поднят вопрос укрепления двусторонних отношений между Россией и Китаем. Важным моментом были анонсированы будущие встречи лидеров двух стран - президента России Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина.

Ожидается, что данные встречи состоятся на переговорах в рамках международных саммитов. Первая встреча планируется в июне на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане, а вторая - в октябре на саммите БРИКС в Казани в 2024 году.

Кроме того, Сергей Лавров и Ван И обсудили планы по проведению консультаций между внешнеполитическими ведомствами, а также направления межправительственного сотрудничества в различных практических областях. В текущем году запланировано проведение пяти межправительственных комиссий, на которых будет подробно обсуждаться развитие двустороннего сотрудничества.

Укрепление отношений между Россией и Китаем является основой для дальнейшего развития их партнерства. Обе стороны выразили готовность к углублению сотрудничества в разных сферах, что отражается в планах на проведение переговоров высшего уровня и межправительственных комиссий. Взаимодействие между Россией и Китаем имеет стратегическое значение и отражает важность солидарности и сотрудничества на международной арене.