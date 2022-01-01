 При пожаре в Чистополе пострадало пять человек - одна женщина погибла
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При пожаре в Чистополе пострадало пять человек - одна женщина погибла

Все пострадавшие были госпитализированы в Чистопольскую ЦРБ.

Республика
1 января 2022  11:06
Автор:
Ольга Полякова

При пожаре в Чистополе пострадало 5 человек, двое из них — дети, еще одна женщина погибла. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пожаре в доме № 88 по улице Энгельса поступило в девять вечера. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что происходит горение дивана в квартире на 3 этаже пятиэтажного жилого дома. 

В 21:50 пожар удалось ликвидировать. В ходе тушения в квартире № 11 спасатели обнаружили тело женщины, ее личность устанавливается. Еще пять человек пострадали, двое из них дети. Все они были госпитализированы в Чистопольскую ЦРБ.

Причина пожара устанавливается.

Ранее «КВ» писали, что в одном из казанских кафе произошел пожар из-за горения жировых отложения на кухне. Обошлось без пострадавших, 15 человек эвакуировались самостоятельно еще до приезда спасателей.

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