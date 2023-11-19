Прибывший в республику из Нижнего Новгорода трофей «Игр будущего» сначала «заехал» в Иннополис

Мэр самого молодого города России Руслан Шагалеев и студенты Университета Иннополис встретили кортеж с главным призом будущих соревнований. «Мы рады приветствовать трофей в нашем городе. Иннополис активно поддерживает внедрение фиджитал-игр в повседневную жизнь. В этом году летом мы впервые провели открытый чемпионат по футболу. В Университете Иннополис есть отдельное направление по разработке игр. Мы стали третьим городом, куда заглянул в гости этот замечательный автомобиль, который продолжит свое движение на восток. Я надеюсь, что все мы будем внимательно смотреть в феврале эти замечательные соревнования. И это станет традицией и большим спортивным событием в российском и мировом масштабе», – заявил в своей приветственной речи градоначальник.

После приветствия все желающие смогли сфотографироваться с трофеем. Над его концепцией работали студенты Лаборатории генеративного дизайна при Санкт-Петербургском государственном университете. Затем разработки были переданы архитектору в Казань. Трофей состоит из двух материалов — металла и акрила, внутри него есть пять пластин, которые символизируют пять вызовов — спорт, тактику, стратегию, скорость, технологии. Также внутри горит свет, который символически связывает приз с талисманом «Игр будущего» — жар-птицей по имени МИRA.

Напомним, что первый в мире турнир, где гармонично сочетаются кибер- и физический спорт, состоится в Казани в период с 23 февраля — 3 марта 2024 года. Недавно президент России Владимир Путин дал старт обратному отсчету до начала соревнований.