Прибывших домой татарстанцев тестируют на штамм «Омикрон», если они были в странах, где присутстсвует заражение. Об этом сообщает «Татар-информ».



«Сегодня в Республике Татарстан мы с помощью Пограничной службы, коллег из Московской области и Москвы, где находятся большие аэропорты, таких жителей выявляем и обязательно обследуем», – сообщила Марина Патяшина, руководитель Роспотребнадзора по РТ.

По правилам, уже вакцинированные татарстанцы не должны проходить тест, но если они прибыли из Израиля, Италии, ЮАР, Чехии и других стран, где имеется заражение новым штаммом вируса, им приходится делать тест еще раз. ПЦР-тесты могут определить «омикрон».



Ранее «КВ» давало обзор на новый штамм.

