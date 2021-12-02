 Прибывших домой татарстанцев тестируют на штамм «Омикрон»
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Прибывших домой татарстанцев тестируют на штамм «Омикрон»

ПЦР-тест проводят в аэропортах «Казань» и «Бегишево».

Город
2 декабря 2021  13:20
Автор:
Елена Молчанова

Прибывших домой татарстанцев тестируют на штамм «Омикрон», если они были в странах, где присутстсвует заражение. Об этом сообщает «Татар-информ». 

«Сегодня в Республике Татарстан мы с помощью Пограничной службы, коллег из Московской области и Москвы, где находятся большие аэропорты, таких жителей выявляем и обязательно обследуем», – сообщила Марина Патяшина, руководитель Роспотребнадзора по РТ.

По правилам, уже вакцинированные татарстанцы не должны проходить тест, но если они прибыли из Израиля, Италии, ЮАР, Чехии и других стран, где имеется заражение новым штаммом вируса, им приходится делать тест еще раз. ПЦР-тесты могут определить «омикрон». 

Ранее «КВ» давало обзор на новый штамм.
 

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