Прием заявлений на бюджет в вузах завершится 25 июля

Минобрнауки РФ объявило, что 25 июля — последний день подачи документов на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета. Конкурсные списки появятся на сайтах университетов и портале госуслуг 27 июля.

Льготники, олимпиадники и целевики должны подтвердить согласие на зачисление до 1 августа. Основной конкурс — до 5 августа. Приказы о зачислении опубликуют 3 и 7 августа. В промежутке — «дни тишины»: отозвать или изменить заявление уже не получится.

Магистратура: вузы сами устанавливают сроки, но не позднее 20 августа. Платное обучение — заявки принимаются до 20 сентября.

Документы можно подать онлайн через Госуслуги — нужна лишь подтвержденная учетная запись. Сервис доступен в тысяче вузов, автоматически подгружает данные об образовании и льготах. Абитуриент может выбрать до пяти университетов и до пяти направлений в каждом. Позицию в рейтинге и решение о зачислении отслеживают там же, в режиме реального времени.

Цифровизация приемной кампании реализуется в рамках национального проекта «Экономика данных», направленного на перевод государственных услуг в электронный формат и повышение их доступности для граждан.