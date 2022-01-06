 Приезжающих из Нижнего Новгорода татарстанцев не будут проверять на наличие омикрон-штамма
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Приезжающих из Нижнего Новгорода татарстанцев не будут проверять на наличие омикрон-штамма

В соседнем с республикой регионе впервые выявлен случай заражения новым штаммом коронавируса. 

Республика
6 января 2022  11:14
Автор:
Розалия Хайруллина

В Татарстане не планируют проверять приезжающих из Нижнего Новгорода, где недавно выявили первый случай заражения омикрон-штаммом, на его наличие. Об этом на пресс-конференции рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина. 

«Мы на сегодня выборочно тестируем лиц, которые прибывают из тех стран, где регистрируется омикрон. На сегодня 317 человек, прибывших из ЮАР, Китая, Англии Израиля даже внутренними, транзитными рейсами протестированы. Положительных находок не выявлено. Отдельно тестировать лиц, прибывающих из Нижнего Новгорода, необходимости нет, поскольку отследить их довольно-таки сложно», — сказала Авдонина.

Авдонина отметила, что вероятность распространения омикрона среди жителей республики очень высока. По ее словам, новый штамм коронавируса, вероятнее всего, уже циркулирует в обществе, но выявить его пока не удалось.

Напомним, недавно министр здравоохранения Нижнего Новгорода Давид Мелик-Гусейнов сообщил в своем Instagram-аккаунте, что в регионе выявлен случай заражения омикрон-штаммом.

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