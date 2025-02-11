Приморье простилось с вице-губернатором и сотрудником МЧС, погибшими в зоне СВО

Во Владивостоке прошли похороны вице-губернатора Сергея Ефремова и сотрудника МЧС Александра Иваровского, отдавших жизни при выполнении боевого задания в зоне специальной военной операции, сообщает VLADIVOSTOK1.RU.

На Морском кладбище собрались родные и близкие, первые лица региона, в том числе губернатор Олег Кожемяко и мэр Владивостока Константин Шестаков, друзья, сослуживцы и коллеги погибших. Церемония прошла с воинскими почестями: военная техника, гимн, прощальные выстрелы. После отпевания священником, присутствующие простились с героями, бросив в могилы горсть земли.

Над могилами установили кресты, рядом с ними возвышались большие портреты Сергея Ефремова и Александра Иваровского. В завершение траурной церемонии были возложены венки.

Ранее, прощание с погибшими состоялось в здании правительства Приморья. С 11 утра тысячи людей несли цветы, чтобы отдать дань памяти героям. Огромное количество желающих проститься не помещалось в зал, и многие ожидали на улице. Прощание, вместо запланированного часа, продлилось более двух.

Сергей Ефремов, Александр Иваровский и Сергей Дмитриев погибли 2 февраля, их тела были доставлены во Владивосток 9 февраля. Прощание с Сергеем Дмитриевым состоится 12 февраля в клубе 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. Все трое возвращались с боевого задания в Курской области. Обстоятельства гибели до сих пор не выяснены: рассматриваются версии подрыва на мине и атаки беспилотника.

Официальная версия произошедшего от Министерства обороны пока не поступала.