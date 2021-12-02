Махинации на палатках для «Сэлэта» и на лесе в районах: в РТ перечислили случаи коррупции

По официальным данным, за 9 месяцев 2021 года число случаев взяточничества в Татарстане увеличилось на 80% –правоохранительные органы зарегистрировали больше тысячи коррупционных преступлений. «Это говорит об усилении работы правоохранительных органов», — отметил начальник отдела по противодействии коррупции прокуратуры РТ Ринат Латыпов.

В этом году за коррупцию осуждено 175 лиц. Из них 20 человек — представители правоохранительных органов, 10 — местного самоуправления, 15 — муниципальных учреждений, 17 — коммерческих организаций и лишь один из государственной власти.

Как говорит Латыпов, ущерб коррупционных преступлений в Татарстане составил больше 450 млн рублей. Только 56,6 миллионов из них возмещены добровольно, на сумму 356 млн рублей наложен арест.

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Преступный сговор и подорванное доверие

В России в этом году выявлено 966 нарушений, связанных с непредоставлением отчета о доходах и имуществе. Еще 66 — неисполнение требований об урегулировании конфликта интересов, один — участие госслужащего в предпринимательской деятельности. Как сообщает Латыпов, конфликт интересов на муниципальной и государственной службе предусматривает увольнение. Но работодатели крайне редко используют эту меру. «Из 66 случаев была уволена лишь одна сотрудница», — говорит Латыпов.

У госслужащих есть обязанность — рассказывать своему работодателю о том, кто и когда их склонял к коррупции. «Ни одного факта не поступило из контрольно-надзорных органов. Можем только предположить, что они входят в преступный сговор и берут эти деньги, либо просто не сообщают», — говорит Латыпов.

Вот одни из самых резонансных дел с участием чиновников. На скамье подсудимых оказался руководитель Приволжского управления Ростехнадзора Петров. «Он злоупотреблял полномочиями и занимался незаконной предпринимательской деятельностью. Бывший министр экологии РТ Садретдинов подстрекал к убийству местного жителя и брал взятки на сумму свыше 600 тысяч рублей. Они не уйдут от наказания. Преступления госслужащих подрывают доверие людей к государственной власти», — отметил заместитель руководителя отдела следственного управления Следственного Комитета РТ Артур Хафизов.

«Всем нам очевидно, что принимаемых мер пока недостаточно. Каждому органу власти нужно создать такие условия работы, при которых не будет возможности нарушать закон. Нужна прозрачность работы, чиновники всех уровней должны быть заинтересованы в росте эффективности, а не стремиться к личному обогащению», — заключил Хафизов.

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Исскуственный денежный канал и палатки за 6 миллионов

В Лаишевском районе, на реке Меша, без разрешения исполнительного комитета и других органов, был прорыт самовольный канал. «Он был создан незаконно. Его длина больше полутора киллометров, видно, что работала серьезная тяжелая техника», — рассказал главный советник Управления Президента РТ по антикоррупционной политике Руслан Никонов. Были составлены два протокола — за самовольное занятие водного объекта и снятие плодородной почвы.

«Любые мелкие земельные вопросы имеют значение, а тут масштаб налицо. Один из трех участков канала принадлежит муниципалитету», — сказал Никонов. А это означает, что в муниципалитете знали, что творится на их территории, но никуда не заявляли, и наверное, не просто так – по забывчивости. Меры наказания для нарушителей рассматриваются, добавил он.

Также Следственным комитетом была изучена деятельность Министерства молодежи и его взаимоотношения с фондом «Сэлэт». Этот фонд полностью финансируется за счет бюджета республики — на него выделяется ежегодно минимум 100 миллионов рублей.

«Сэлэт» проводит форум в Билярске на открытом воздухе, на который закупаются походные палатки. «Когда мы вышли и посмотрели закупку этих палаток, мы установили, что их стоимость была завышена на 2,38 млн рублей», — сообщил Никонов.

Подрядчик предоставил фонду палатки по цене 119 тысяч рублей каждая. Но их действительная стоимость сильно отличалась от цены поставки – 85 тысяч за штуку. Подрядчик приобрел палатки за 5,95 млн тысяч, а поставил в фонд за 8,3 млн, получив более 2 миллионов мошеннических денег.

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Сельское хозяйство, лес и охота. Откуда такие деньги?

«Так же мы изучили акционерного общества «Рацин». Это крупная организация под ведомством министерства сельского хозяйства», — говорит Никонов. У начальника отдела экспорта была своя организация, среди учредителей числится его жена. И продукция АО «Рацин» покупалась у этой организации. Начальник отдела должен был искать поставщиков, но продавал «Рацину» продукты со своей фирмы с большой наценкой.

«Мы посчитали, что за три месяца — с апреля по июнь 2021 года, эта прокладка в системе агробизнеса принесла убытков на 1,1 млн рублей», — сообщает Никонов. Если бы АО «Рацин» закупало товар у изначального поставщика, без организаций-посредников, то оно бы сэкономило для государства больше 1 млн рублей. И это только за три месяца.

Как сообщает Хафизов, в ноябре республиканская комиссия работала в Министерстве лесного хозяйства. «Есть признаки неэффективного использования бюджетных средств, злоупотребления», — охарактеризовал итоги работы Никонов.

На территории Приволжского лесничества основной получатель участков — ИП Сафина. Эта предпринимательница подтвердила, что всю ее деятельность контролирует руководитель ГБУ «Приволжское лесничество». Этим руководителем была создана организация, которая вырубила лес на его же территории. «Объем древесины подсчитывается. Это классический случай конфликта интересов, когда создается подконтрольная организация, возможно, оказываются некоторые преференции, будем изучать», — сказал Никонов.

Похожая ситуация была в Бугульминском лесхозе. На рабочую машину переставили двигатель с машины ГБУ. Получается, государственное имущество подарили исполнителю для извлечения денег. Или взять случай Кайбицкого лесничества — за счет государства отремонтировали премиальный внедорожник на сумму 130 тысяч, и это только по одному договору. «Как установили, внедорожник принадлежит подконтрольной организации лесничества. Представьте себе: лесничий надзирает над всем этим, создал свою организацию, вырубает на этой территории лес и еще за счет государства ремонтирует свой внедорожник», — говорит Никонов.

Для ряда охотничьих хозяйств не пересчитывалась арендная плата, сообщает Никонов. До 2019 года стоимость одного гектара земли была три копейки. А потом вступили в силу вставки: если на участке располагается охотбаза, то плата должна быть 3 527 рублей за гектар. Такое крупное хозяйство, как «Дорстрой» платили всего 800 рублей в год за огромный участок — 11 тысяч гектаров. Получается, они вывели несколько миллионов рублей, на данный момент из них возмещено только 300 тысяч.