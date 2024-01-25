Принят закон, запрещающий увольнять одиноких родителей

Благодаря принятому законодательству рабочие места сохранят матерям, отцам и опекунам, в одиночку воспитывающим детей в возрасте до 16 лет.

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Россия/Мир
25 января 2024  20:07

Сейчас руководителям запрещено расторгать трудовой договор по своей инициативе с матерями-одиночками, у которых есть дети в возрасте до 14 лет, передает «Парламентская газета». Депутаты предложили повысить эту возрастную планку и защитить от увольнения одиноких родителей с детьми до 16 лет. В Госдуме поддержали это предложение и 25 января приняли соответствующий закон. Исключение составляют случаи, когда работник не исполняет свои обязанности, прогуливает работу, совершает аморальные поступки или предприятие ликвидируют.

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Принят закон, запрещающий увольнять одиноких родителей
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