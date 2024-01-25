Принят закон, запрещающий увольнять одиноких родителей

Сейчас руководителям запрещено расторгать трудовой договор по своей инициативе с матерями-одиночками, у которых есть дети в возрасте до 14 лет, передает «Парламентская газета». Депутаты предложили повысить эту возрастную планку и защитить от увольнения одиноких родителей с детьми до 16 лет. В Госдуме поддержали это предложение и 25 января приняли соответствующий закон. Исключение составляют случаи, когда работник не исполняет свои обязанности, прогуливает работу, совершает аморальные поступки или предприятие ликвидируют.