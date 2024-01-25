Сейчас руководителям запрещено расторгать трудовой договор по своей инициативе с матерями-одиночками, у которых есть дети в возрасте до 14 лет, передает «Парламентская газета». Депутаты предложили повысить эту возрастную планку и защитить от увольнения одиноких родителей с детьми до 16 лет. В Госдуме поддержали это предложение и 25 января приняли соответствующий закон. Исключение составляют случаи, когда работник не исполняет свои обязанности, прогуливает работу, совершает аморальные поступки или предприятие ликвидируют.
Принят закон, запрещающий увольнять одиноких родителей
Благодаря принятому законодательству рабочие места сохранят матерям, отцам и опекунам, в одиночку воспитывающим детей в возрасте до 16 лет.