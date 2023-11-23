Приоритет стратегии развития РТ - улучшение качества жителей граждан

- Это самое главное, потому что правительство в первую очередь работает для населения страны, - прокомментировала она.

Талия Минуллина отметила, что повышение качества жизни зависит от различных элементов, за которые отвечают несколько министерств, что увеличивает значение межведомственного взаимодействия. Глава АИР РТ выразила надежду формирование новой экономики к 2030 году и подчеркнула необходимость понимания целей и ресурсов каждой территории.

Также она подчеркнула важность реализации планов для повышения качества жизни. Президент Владимир Путин отметил, что повышение качества жизни и доходов граждан остается первоочередной заботой российских властей.