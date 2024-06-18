Приставы в Татарстане взыскали с алиментщиков больше 670 млн рублей

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Республика
18 июня 2024  12:23
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане судебные приставы взыскали в два раза больше алиментов за пять месяцев, чем за весь прошлый год. Увеличилось и количество уголовных дел.

Как сообщил руководитель Главного управления Федеральной службы судебных приставов по РТ Анвар Закиров, за первые пять месяцев текущего года приставы взыскали 672 миллиона рублей алиментов, что на 286 миллионов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По словам Закирова, в этом году приставы рассматривают более 27 тысяч исполнительных производств, связанных с взысканием алиментов.

Для принуждения должников к исполнению обязательств применялись как административные, так и уголовные меры. В отношении 1152 неплательщиков были составлены административные протоколы, а 452 человека привлечены к уголовной ответственности за неуплату средств на содержание детей.

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