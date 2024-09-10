Присяжные в РТ будут судить мать, которую обвиняют в поджоге своего дома и смерти семи человек

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Республика
10 сентября 2024  11:08
Автор:
Эндже Гарафиева

В Тукаевском районе Татарстана начался суд над Ильмирой Гардановой, которую обвиняют в поджоге дома, унесшем жизни семи человек. Трагедия произошла в июне прошлого года в селе Саитово.

В огне погибли муж, брат, мать Гардановой и четверо ее детей. Сама женщина в момент пожара находилась на приусадебном участке.

Как пишет «Татар-информ», обвинение считает, что Гарданова умышленно подожгла дом. Ей вменяют уничтожение имущества путем поджога, повлекшее смерть нескольких человек, а также убийство семи человек, в том числе несовершеннолетних, совершенное общеопасным способом и с особой жестокостью.

Суд присяжных проведет заседание, где обсудит вину женщины. 

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