 Призерами Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» стали 30 музыкантов
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Призерами Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» стали 30 музыкантов

Церемония награждения победителей IX Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» состоялась 12 декабря.

Республика
12 декабря 2021  14:17
Автор:
Николай Лукоянов

В Казани 12 декабря прошла церомония награждения победителей IX Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы». Мероприятие было освещено по радио и онлайн-трансляции, сообщает «ТНВ».

Ведущими фестиваля выступили бессменные шоумены Ильфар Каримов и Рустем Гайзуллин.

Призерами Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» стали 30 номинантов, среди которых: Зуфар Хайретдинов — в номинации «Песня проникшая в сердца», Ландыш Нигматзянова — в номинации «Неповторимый голос», Фирдус Тямаев — в номинации «Певец года», и другие.

В номинации «Легенда татарской эстрады» победил Мингол Галиев, которому в этом году исполнилось 80 лет.

Также во время мероприятия среди слушателей «Болгар радиосы» был разыгран iPhone 12.

 

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