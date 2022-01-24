 Призовой фонд премии «Студент года» в РТ в этом году впервые составит 400 тыс. рублей
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Призовой фонд премии «Студент года» в РТ в этом году впервые составит 400 тыс. рублей

Всего на участие в конкурсе подано более 360 заявок.

Республика
24 января 2022  15:37
Автор:
Николай Лукоянов

В 2022 году призовой фонд премии «Студент года» в РТ будет равнятся 400 тыс. рублей, сообщил президент «Лиги студентов РТ» Руфат Киямов.

«В этом году призовой фонд премии составил 400 000 рублей. Они будут распределены среди победителей. Это рекордный призовой фонд в истории Студента года», – рассказал Киямов.

Победителей ожидают не только денежная награда, но и призы от спонсоров. Обладатель Гран-при сможет обучаться в любом вузе мира по премии «Алгарыш».

Всего на участие в конкурсе уже подано более 360 заявок.

Ежегодная церемония с режиссерской постановкой пройдет завтра в КРК «Пирамида».

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