Призовой фонд запланированных в Казани «Уличных игр МАТЧ!» составил 4 млн рублей

Размер призового фонда «Уличных игр МАТЧ!» составляет 4 млн рублей. Об этом сообщил сегодня министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

«Огромное спасибо партнёрам – призовой фонд не маленький – 4 млн рублей. Это полностью партнерский взнос. Это такой хороший проект, взаимовыгодный», – сказал он на брифинге, посвященном проведению крупных летних спортивных событий в Татарстане.

По словам Леонова, соревнования будут проходить в Казани с 13 по 17 июля в экстрим парке «Урам». На «Уличных играх МАТЧ!» ожидается участие порядка 1 тыс. спортсменов из более чем 40 регионов РФ.

Спортсмены будут состязаться по следующим видам спорта: баскетбол 3×3, велосипедный спорт (ВМХ–фристайл–парк, BMX-гонка ритм-трек), роллер спорт (скейт-кросс, прыжок в высоту на роликовых коньках), скейтбординг (улица, парк), танцевальный спорт (брейкинг) и самокатном спорте (фристайл-парк и фристайл-улица).

Кроем того, пройдут соревнования по показательным направлениям, как-то воркаут (воздушно-силовая атлетика), флорбол 3×3, текбол и футволлей.

Как отметил министр, все соревнования покажут в эфире телеканала «МАТЧ!».