Процедура банкротства стала доступнее

Согласно этому закону внесены изменения в порядок признания гражданина банкротом во внесудебном порядке..

Теперь гражданин может обратиться в МФЦ с заявлением о своем банкротстве вне суда, если общая сумма его долгов составляет не менее 25 тыс. рублей и не превышает 1 млн рублей. Ранее минимальная сумма составляла 50 тыс. рублей, а максимальная – 500 тыс. рублей. Срок повторной подачи заявления о признании банкротом во внесудебном порядке сокращен с 10 до 5 лет.

Граждане, получающие пенсию или ежемесячное пособие по рождению и воспитанию ребенка, могут рассчитывать на внесудебное банкротство, при условии, что на момент обращения у них нет имущества, которое может быть обращено взыскание. Также граждане, чьи долги приставы пытались взыскать уже 7 лет или дольше, но долг не был погашен полностью или частично, получили право на внесудебное банкротство.

Изменения законодательства, по словам начальника отдела по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций Росреестра Татарстана Ришата Сунгатуллина, направлены на уточнение условий и порядка осуществления процедуры банкротства. Они имеют социальную направленность и делают механизм банкротства доступнее для граждан.