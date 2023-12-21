Процедура банкротства стала доступнее

С 3 ноября 2023 года начал действовать Федеральный закон от 4 августа 2023 года № 474-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», разъясняет Росреестр по РТ.

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Республика
21 декабря 2023  13:03
Автор:
Владислав Косолапкин

Согласно этому закону внесены изменения в порядок признания гражданина банкротом во внесудебном порядке..
Теперь гражданин может обратиться в МФЦ с заявлением о своем банкротстве вне суда, если общая сумма его долгов составляет не менее 25 тыс. рублей и не превышает 1 млн рублей. Ранее минимальная сумма составляла 50 тыс. рублей, а максимальная – 500 тыс. рублей. Срок повторной подачи заявления о признании банкротом во внесудебном порядке сокращен с 10 до 5 лет.

Граждане, получающие пенсию или ежемесячное пособие по рождению и воспитанию ребенка, могут рассчитывать на внесудебное банкротство, при условии, что на момент обращения у них нет имущества, которое может быть обращено взыскание. Также граждане, чьи долги приставы пытались взыскать уже 7 лет или дольше, но долг не был погашен полностью или частично, получили право на внесудебное банкротство.

Изменения законодательства, по словам начальника отдела по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций Росреестра Татарстана Ришата Сунгатуллина, направлены на уточнение условий и порядка осуществления процедуры банкротства. Они имеют социальную направленность и делают механизм банкротства доступнее для граждан.

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