Продавец писем Деда Мороза и помощник Снегурочки: как заработать в новогодние праздники 

Новогодние праздничные дни можно провести не только у телевизора или на природе, но и пополняя бюджет, который особенно пострадал после покупки подарков и сервировки праздничного стола. О том, как можно заработать в каникулы, читайте в обзоре «Казанских ведомостей», подготовленном совместно с «Авито Работа».



Аниматор

Аниматоры для участия в сказочных представлениях требуются не только до Нового года, но и во время январских каникул. Обычно актеры проводят по три-пять выступлений в день, а за час такой работы получают до 800 рублей. Те, кто готов работать Дедом Морозом, Снегурочкой, Кыш Бабаем и Кар Кызы постоянно, предлагают 6 тыс. рублей за один рабочий день. При этом работа с перспективой. Так, например, помощнику или помощнице Снегурочки обещают карьерный рост. Правда, какие именно возможности есть у работника — непонятно.







Продавец-консультант



Новогодние каникулы — период активных покупок. В это время туристы и горожане, прогуливающиеся по центральным площадям и улицам городов, активно скупают праздничные подарки и сувениры, среди которых игрушки, вязаные носки и шарфы, восточные сладости, торты и, конечно же, пиротехника, а также многое другое, включая даже письма Деда Мороза. В среднем продавцы могут заработать 1,5 тыс. рублей в день плюс есть возможность получить проценты за выполнение планов.





Курьер



В новогодние каникулы спрос на курьеров как никогда высок, поэтому компании нуждаются в дополнительных сотрудниках, а для их привлечения работодатели даже готовы повышать оплату. К примеру, в праздничные дни за одну смену можно получить от 4,6 тыс. рублей. Кроме того, курьерам выплачивают гарантированный заработок, даже если нет заказов и оформляют страховку от несчастных случаев. Некоторые компании принимают на работу с 16 лет, так что это отличный способ заработка для молодежи.



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Официант



Хорошо заработать в праздники могут и официанты. Так, в одном из ресторанов Казани ставка в новогодние дни составит 195 рублей в час, в другом — от 200 рублей. При этом можно подобрать удобный график работы днем или вечером, а также рассчитывать на бесплатное питание, доставку домой в позднее время на служебном транспорте и на ежедневную оплату сразу после смены.







Инструктор тира



Еще один хороший вариант — поработать в тире в одном из парков города. В обязанности входит: подготовка оборудования аттракциона, разъяснения посетителям правила стрельбы, а также информирование об услугах, работа с кассой и обеспечение порядка в тире. К его почасовой ставке добавляются проценты от продаж и в итоге выходит от 1,5 до 3 тыс. рублей за смену.

Фото: © pixabay.com



