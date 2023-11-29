Продолжается онлайн-голосование за приоритетные цели для министерств на 2024 год

Более 20 тысяч человек уже сделали выбор.

Напомним, что публичные цели и задачи на следующий год можно выбрать для шести республиканских министерств: здравоохранения, культуры, образования и науки, труда, занятости и социальной защиты, спорта, министерство по делам молодежи. Пока лидируют вопросы трудоустройства населения, временной занятости подростков, раннего выявления онкологических заболеваний, обеспечения отраслей здравоохранения и образования кадрами. А в сфере молодежной политики жителей Татарстана больше интересует летний отдых и оздоровление детей, поддержка детских и молодежных театральных студий, организация экскурсий в различные музеи для школьников.

Жители также могут предложить и собственные инициативы.

Опрос продлится до 6 декабря в мобильном приложении «Услуги РТ» и на портале госуслуг РТ в разделе «Опросы жителей». Итогом публичного формирования целей и задач станет определение 5-7 приоритетов работы для каждого из министерств на 2024 год. Их исполнение будет проходить при общественном контроле со стороны экспертов и граждан – предусмотрена обязательная публичная отчетность органов власти о ходе реализации поставленных населением задач.

Результаты голосований и отчеты об исполнении выбранных задач публикуются на сайте проекта: https://publictasks.tatarstan.ru.

Инициатива по определению приоритетных направлений работы республиканских министерств и ведомств реализуется в Татарстане с 2018 года.