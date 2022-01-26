Продолжается прием заявок на Всероссийский фестиваль авторской песни «Гринландия» им. И.Д. Кобзона. Фестиваль проводится уже 30 лет подряд на вятской земле и призван собрать вместе любителей хорошей российской музыки.

В этом году для конкурса было утверждено название «А я живу в России!», отсылающее к песне одного из близких друзей фестиваля, артиста Сергея Трофимова (Трофима). Участникам в этом году предлагается самим порассуждать над темой. Конкурс пройдет в два этапа:

На первом этапе будет проводится сбор заявок; на втором выберут лауреатов, проведут голосование и подведут итоги конкурса. Лауреаты получат приз в 150 тысяч рублей, а участник, ставший победителем в народном голосовании, получит 300 тысяч рублей.

Заявки на конкурс принимаются по электронной почте: grinlandia-kirov@mail.ru и в группе в «Вконтакте» https://vk.com/grinlandia_fest.