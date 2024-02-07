Продолжается продажа билетов на «Игры Будущего» в Казани

В ходе турнира в столице Татарстана будут представлены 21 инновационная фиджитал-дисциплина, объединяющая реальность, современные технологии и цифровую среду. Любители спорта смогут посетить соревнования по фиджитал-футболу, баскетболу, единоборствам, скейтбордингу, CS2+лазертаг, Warface+лазертаг, турнир по MLBB, а также «Мир танков+суперфинал».

По данным пресс-центра турнира на 2 февраля, 26,5% всех приобретенных билетов были приобретены жителями города Казани. Остальные билеты были куплены жителями Москвы, Санкт-Петербурга, республики Башкортостан, Удмуртии, а также Московской, Ленинградской, Нижегородской, Свердловской, Ульяновской и Самарской областей.