Продукт татарстанских программистов признали на федеральном уровне

Пресс-служба Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ сообщает, что вчера Единая цифровая платформа «Ак Барс», разработанная ГУП «Центр информационных технологий Республики Татарстан», включена в Реестр российского ПО.

Цель данного продукта – создание единого подхода к проектам реализации информационных систем, обеспечивающих ключевые задачи цифровой трансформации в Республике Татарстан.

«Платформа позволит эффективно создавать информационные системы под потребности государственных органов и предприятий Республики Татарстан. – Единую цифровую платформу можно сравнить с инфраструктурой города. Она предоставляет сервисы управления, безопасности, быстрой разработки, автоматизации рутинных операций, транспорта и маршрутизации, информационной и технической поддержки, мониторинга, обеспечения доступности, рассылки оповещений, для интегрированных информационных систем», цитирует министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрата Хайруллина его пресс-служба.

ЕЦП «Ак Барс» реализует уровни сервисов PaaS и SaaS, и предоставляет единую среду для создания программных продуктов в виде частного или публичного облака. В основе ЕЦП лежит модульная архитектура, позволяющая разрабатывать клиент-серверные и микросервисные приложения. Платформа позволяет применять технологии CI/CD, безопасной разработки для реализации проектов по разработке приложений, документации, тестированию, технической поддержке, прототипированию. Компоненты и процессы платформы могут быть использованы многократно. Единая среда платформы решает такую проблему, как «цифровые острова» министерств и ведомств республики, которые используют свои собственные прикладные системы. В 2023 году на платформу заведены 6 информационных систем. Часть из них уже введены в опытную эксплуатацию – это системы для предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе, и Портал госуслуг РТ.

Внедрение платформы серьезно экономит время и средства: стоимость разработки новых систем снижается минимум на 25%, трудозатраты на сопровождение – минимум на 50%. ЕЦП может быть расширена системами и сервисами разных вендоров, а также расширяет конкурентную среду за счет привлечения широкого круга разработчиков программного обеспечения и задания новых стандартов качества.

