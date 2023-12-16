Продукт татарстанского производителя признан лучшим на всероссийском конкурсе

Это еще одно свидетельство развитости разных сфер производства в республике.

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Республика
16 декабря 2023  10:56
Автор:
Дмитрий Смирнов

На федеральном этапе конкурса «100 лучших товаров России» первое место в одной из номинаций «Вкус качества» занял сыр «Татарский deluxe». Об этом сообщил его мамадышский производитель.  

Всего этот производитель подал на конкурс семь заявок в категории «Продовольственные товары»: шесть видов сыров и сливочное масло. По итогам конкурса сыры «Татарский deluxe», плавленый «Сливочный», масло сливочное «Традиционное» стали его лауреатами. 

«Благодаря татарстанским предприятиям, стабильно демонстрирующим высокие результаты, республика на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции среди субъектов страны по реализации программы «100 лучших товаров России» — прокомментировал награду председатель региональной комиссии по качеству Татарстана Олег Ибрагимов.

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