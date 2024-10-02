Проект аналога Москва-Сити в Казани получил одобрение экспертизы

Проект масштабного многофункционального комплекса с конгресс-центром на улице Сибгата Хакима в Казани успешно прошел государственную экспертизу. Об этом свидетельствует положительное заключение, опубликованное на сайте Единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации.

Футуристичный объект, призванный стать казанским аналогом «Москва-Сити», расположится на берегу Казанки, рядом с перекрестком улиц Сибгата Хакима и Абдуллы Бичурина. Напомним, что проект был одобрен на заседании инвестиционного совета Татарстана под председательством Рустама Минниханова в сентябре 2023 года.

Инвестиции в проект оцениваются почти в 29 миллиардов рублей. В состав комплекса войдут гостиница премиум-класса, торговый центр, детский сад, офисные помещения, рестораны, детские площадки и круглогодичные зоны отдыха.