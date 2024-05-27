Проект новой гостиницы в центре Казани прошёл экспертизу

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Город
27 мая 2024  09:26
Автор:
Эндже Гарафиева

Проект гостиничного комплекса на улице Петербургская в Казани успешно прошел экспертизу. Разрешение на строительство получили заказчики, о чем заявлено на сайте единого государственного реестра заключений.

Застройщиком проекта станет ООО «Девелоперская компания -7».

Пока нет информации, сколько средств будет вложено в строительство и когда планируется завершение проекта.

Власти Казани неоднократно подчеркивали недостаток мест для размещения туристов, и поэтому к строительству новых гостиниц привлекаются компании, в том числе из Свердловской области.

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