Проект новой гостиницы в центре Казани прошёл экспертизу

Проект гостиничного комплекса на улице Петербургская в Казани успешно прошел экспертизу. Разрешение на строительство получили заказчики, о чем заявлено на сайте единого государственного реестра заключений.

Застройщиком проекта станет ООО «Девелоперская компания -7».

Пока нет информации, сколько средств будет вложено в строительство и когда планируется завершение проекта.

Власти Казани неоднократно подчеркивали недостаток мест для размещения туристов, и поэтому к строительству новых гостиниц привлекаются компании, в том числе из Свердловской области.