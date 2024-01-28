Проект о предоставлении детям-сиротам жилья по достижению 23-летнего возраста одобрен Минюстом РТ

В ходе обсуждения было принято решение рассмотреть законопроект, который дает детям-сиротам возможность получить право на приобретение жилья или улучшение условий проживания за счет средств из бюджета республики. Эту меру поддержки смогут использовать граждане, достигшие 23 лет.

«Законопроект предоставит лицам, которые были детьми-сиротами или остались без попечения родителей и достигли 23-летнего возраста, дополнительные гарантии права на приобретение жилья за счет средств бюджета Республики Татарстан», – прокомментировали в пресс-службе Министерства юстиции РТ.

Также отмечается, что выплаты также могут быть направлены на полное погашение жилищной ипотеки или на улучшение условий проживания в уже имеющемся у гражданина жилье, относящемся к этой категории.

В 2019 году Президент России Владимир Путин инициировал создание национального проекта «Жилье и городская среда», основная цель которого - обеспечение граждан доступным и комфортным жильем.