Проект первых этапов кольцевой железной дороги Казани завершается

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане завершается проектирование первого этапа кольцевой железной дороги Казани. В данный момент оставшейся задачей является доработка раздела, касающегося вопросов транспортной безопасности. Заместитель начальника ГЖД по Казанскому территориальному управлению, Александр Черемнов, поделился этой информацией на итоговой пресс-конференции.

Он отметил, что достигнута договорённость с Министерством транспорта и дорожного хозяйства РТ о реализации проекта за счёт республиканских средств. На данный момент министерство работает над завершающим разделом, который имеет отношение к транспортной безопасности.

«Это критически важный раздел, без которого мы не сможем запустить проект. Современным требованиям в области транспортной безопасности уделяется много внимания, и ни один новый объект не сможет пройти экспертизу без полного завершения этого раздела», – пояснил Черемнов.

Также он выразил уверенность в том, что проектирование будет закончено в ближайшее время, после чего необходимо будет разработать конкретные схемы для реализации проекта. «Пока что продолжается проектирование. Как только будет готов проект, мы начнём решать практические вопросы по строительству. Этот проект не короткий, и протяжённость даже первого этапа составляет солидные расстояния», – добавил он.

Заместитель начальника ГЖД также прокомментировал строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали в Татарстане, упомянув, что сначала будет завершена ВСМ Москва – Санкт-Петербург. «Скорее всего, мы будем следующим в очереди», – заключил он.

Согласно информации, размещённой на сайте госзакупок, длина первого этапа кольцевой железной дороги составит 11,8 километра, участок пройдет между станциями «Новое Аракчино» и «Казань-2», включая остановку в Восстании (грузовая).