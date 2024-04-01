Проект очередной разворотной петли на Мамадышском тракте одобрен госэкспертизой

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Город
1 апреля 2024  10:52
Автор:
Эндже Гарафиева

Результаты инженерных изысканий и проектная документация третьей разворотной петли на Мамадышском тракте в столице Татарстана прошли проверку экспертизы успешно, сообщается в публикации в Едином госреестре заключений.

Застройщиком выступил исполком города, экспертиза проводилась организацией Главтатдортранс.

Ранее власти подмечали, насколько движение на Мамадышском тракте затруднено. Это связано с активной градозастройкой. В связи с этим было необходимо принять решение по расширению проезжей часть и проектировании разворотных петель.

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